Канада и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве

Киев, , 14:40 — REGNUM Канада и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки личного состава вооруженных сил, сообщает 18 мая УНИАН.

Согласно сообщению, на подписании договора присутствовал глава МВД Украины Арсен Аваков и посол Канады на Украине Роман Ващук.

Соглашение предусматривает обучение украинских военных канадскими специалистами взрывотехнике, военной медицине, логистике, иностранным языкам и так далее. При этом Канада будет обучать не только украинских военных, но и полицейских и нацгвардейцев.

Читайте также: G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» на Украине и в Сирии

Напомним, Канада не первый год помогает Киеву. Так, на Украине с 2015 года располагаются 200 канадских инструкторов, которые оказывают поддержку ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада вводит сбор биометрических данных для граждан Украины