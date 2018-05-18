Пятница, 18 Мая 2018 года
15:16:18 МСК

Канада и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве

Политика

С 2015 года на Украине располагаются 200 канадских инструкторов

Киев, 18 мая 2018, 14:40 — REGNUM  Канада и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки личного состава вооруженных сил, сообщает 18 мая УНИАН.

Согласно сообщению, на подписании договора присутствовал глава МВД Украины Арсен Аваков и посол Канады на Украине Роман Ващук.

Соглашение предусматривает обучение украинских военных канадскими специалистами взрывотехнике, военной медицине, логистике, иностранным языкам и так далее. При этом Канада будет обучать не только украинских военных, но и полицейских и нацгвардейцев.

Читайте также: G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» на Украине и в Сирии

Напомним, Канада не первый год помогает Киеву. Так, на Украине с 2015 года располагаются 200 канадских инструкторов, которые оказывают поддержку ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада вводит сбор биометрических данных для граждан Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить