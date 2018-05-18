Министром по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарёв

Москва, , 14:36 — REGNUM В руководстве Министерства по делам Северного Кавказа произойдут изменения. Вместо нынешнего главы ведомства Льва Кузнецова на эту должность предложен Сергей Чеботарев. Его кандидатуру предложил 18 мая президенту РФ глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Владимир Путин утвердил предложенный список.

О Сергее Чеботареве известно, что в настоящее время он является заместителем начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. До этого в течение четырех лет главой Министерства по делам Северного Кавказа был Лев Кузнецов, назначенный на этот пост 12 мая 2014 года

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Напомним, президент РФ Владимир Путин, вступив в должность 7 мая, отправил правительство РФ в отставку. Список кандидатов на должности в новый кабинет министров представил 18 мая Дмитрий Медведев, сохранивший пост премьер-министра. Среди новых лиц в этом списке, кроме Сергея Чеботарева, претенденты на должность министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы Минстроя — Владимир Якушев, министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев и другие лица.