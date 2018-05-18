Сергей Лавров возглавит МИД РФ в новом правительстве

Москва, 18 мая 2018, 14:33 — REGNUM Министром иностранных дел в новом правительстве РФ останется Сергей Лавров. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.
Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В ходе встречи с премьер-министром Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что сегодня же подпишет все указы о назначении.
Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 2004 года. В мае 2008 года после вступления в должность президента Дмитрия Медведева он был переназначен.
21 мая 2012 года Лавров вновь стал министром после инаугурации президента РФ Владимира Путина.