Сергей Лавров возглавит МИД РФ в новом правительстве

Москва, , 14:33 — REGNUM Министром иностранных дел в новом правительстве РФ останется Сергей Лавров. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе встречи с премьер-министром Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что сегодня же подпишет все указы о назначении.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 2004 года. В мае 2008 года после вступления в должность президента Дмитрия Медведева он был переназначен.

21 мая 2012 года Лавров вновь стал министром после инаугурации президента РФ Владимира Путина.