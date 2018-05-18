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Сергей Лавров возглавит МИД РФ в новом правительстве

Политика

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Москва, 18 мая 2018, 14:33 — REGNUM  Министром иностранных дел в новом правительстве РФ останется Сергей Лавров. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе встречи с премьер-министром Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что сегодня же подпишет все указы о назначении.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 2004 года. В мае 2008 года после вступления в должность президента Дмитрия Медведева он был переназначен.

21 мая 2012 года Лавров вновь стал министром после инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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Правительство России
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