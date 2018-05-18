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Министерство юстиции в новом правительстве останется за Коноваловым

Политика

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Москва, 18 мая 2018, 14:29 — REGNUM  Министром юстиции в новом правительстве РФ останется Александр Коновалов. С его кандидатурой согласился президент РФ Владимир Путин.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Принципиальных изменений в составе правительства не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность, заявил ранее Медведев.

В ходе встречи с премьер-министром Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что сегодня же подпишет все указы о назначении.

Напомним, накануне Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами.

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Правительство России
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