Министерство юстиции в новом правительстве останется за Коноваловым

Москва, , 14:29 — REGNUM Министром юстиции в новом правительстве РФ останется Александр Коновалов. С его кандидатурой согласился президент РФ Владимир Путин.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Принципиальных изменений в составе правительства не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность, заявил ранее Медведев.

В ходе встречи с премьер-министром Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что сегодня же подпишет все указы о назначении.

Напомним, накануне Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами.