Пятница, 18 Мая 2018 года
15:10:49 МСК

Казахстан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве фискальных органов

Политика

В Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов двух стран

Астана, 18 мая 2018, 14:31 — REGNUM  Государственная фискальная служба (ГФС) Украины и комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана планируют подписать меморандум о взаимодействии, который направлен на обмен информацией о перемещении товаров и транспортных средств. Об этом 18 мая сообщает «КазТАГ» со ссылкой на ГФС Украины.

В Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов двух стран. Стороны отметили, что переговоры станут новым импульсом и будут способствовать активизации сотрудничества между Казахстаном и Украиной в налоговой и таможенной сферах.

Напомним, в 2017 год товарооборот между Казахстаном и Украиной составил $682 млн. По итогам первых четырех месяцев этот показатель составил $241 млн.

Читайте также: Казахстан хочет закупить у Украины вагоны и локомотивы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить