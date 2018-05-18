Казахстан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве фискальных органов

Астана, , 14:31 — REGNUM Государственная фискальная служба (ГФС) Украины и комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана планируют подписать меморандум о взаимодействии, который направлен на обмен информацией о перемещении товаров и транспортных средств. Об этом 18 мая сообщает «КазТАГ» со ссылкой на ГФС Украины.

В Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов двух стран. Стороны отметили, что переговоры станут новым импульсом и будут способствовать активизации сотрудничества между Казахстаном и Украиной в налоговой и таможенной сферах.

Напомним, в 2017 год товарооборот между Казахстаном и Украиной составил $682 млн. По итогам первых четырех месяцев этот показатель составил $241 млн.

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