Глава МВД РФ Владимир Колокольцев останется в новом правительстве

Москва, , 14:19 — REGNUM Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сохранит свой пост в новом правительстве РФ. Список нового состава премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину.

Принципиальных изменений в составе правительства не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность, заявил ранее Медведев.

Напомним, накануне Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами.

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