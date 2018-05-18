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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев останется в новом правительстве

Политика

Список нового состава премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину

Москва, 18 мая 2018, 14:19 — REGNUM  Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сохранит свой пост в новом правительстве РФ. Список нового состава премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину.

Принципиальных изменений в составе правительства не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность, заявил ранее Медведев.

Напомним, накануне Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами.

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