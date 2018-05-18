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Украина уменьшит почти в два раза количество блокпостов в Донбассе

Политика

Блокпосты останутся на «линии безопасности»

Киев, 18 мая 2018, 14:22 — REGNUM  С 41 до 25 уменьшат украинские власти количество блокпостов на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, заявил заместитель главы нацполиции Украины Константин Бушуев, сообщает 18 мая «112 Украина».

По его словам, сокращение блокпостов начнется после 30 мая. Блокпосты останутся в зоне между «линией безопасности» и линией фронта в Донбассе, в их задачу будет входить обеспечение пропускных режимов.

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Напомним, ранее украинские власти заменили «антитеррористическую операцию» в Донбассе на «операцию объединенных сил». Новый формат ведения войны расширяет полномочия ВСУ. Так, украинские солдаты смогут занимать жилые помещения и забирать автомобили мирных жителей для собственных нужд.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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