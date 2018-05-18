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Министерство природных ресурсов и экологии возглавит Дмитрий Кобылкин

Политика

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин сменит на этом посту Сергея Донского

Москва, 18 мая 2018, 14:16 — REGNUM  Министерство природных ресурсов и экологии в новом правительстве России возглавит Дмитрий Кобылкин. Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава государства его одобрил.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин сменит на этом посту Сергея Донского.

Ранее Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами.

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