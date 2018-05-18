Новое правительство РФ будет техническим, а не политическим?

Москва, , 14:15 — REGNUM Новый состав кабинета министров не будет инициировать невиданных проектов, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«У министров задача вполне определённая и понятная, и она определена предыдущим составом министерств и теми указами, которые уже озвучены президентом, — сказал политолог. — Поэтому это будет техническое правительство — не политическое. Оно не будет инициировать некие невиданные проекты. У них есть бюджеты на 13 направлений, которые определены президентом. Можно было на эти места сажать любых других хороших профессионалов. Однако любой, кто был в серьёзной чиновничьей среде, знает, что изрядную часть работы там занимают внутренние интриги и борьба за доступ к первому лицу. Это ослабляет эффективность министров».

Именно поэтому, как считает Колядин, состав правительства остался практически неизменным, так как, по мысли первых лиц государства, эта команда уже сработалась и, отбросив внутренние разборки, будет работать более эффективно.

Напомним, что, как заявил и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, решение по кандидатурам на посты в новом правительстве РФ, вероятно, будет принято президентом РФ Владимиром Путиным уже сегодня, 18 мая.

По словам официального представителя Кремля, глава правительства РФ Дмитрий Медведев «озвучит фамилии» возможных кандидатов, а Владимир Путин примет решение и утвердит их. Также Песков отметил, что вряд ли сегодня состоятся назначения на должности в администрации президента РФ.

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