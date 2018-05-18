Казахстан и США подпишут соглашение о защите секретной информации

Астана, , 14:12 — REGNUM Казахстан и США планируют подписать соглашение о мерах безопасности по защите секретной информации, сообщает 18 мая «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства республики, опубликованный Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Согласно документу, со стороны республики соглашение подпишет председатель КНБ Карим Масимов. Ему также предоставляется право вносить несущественные изменения в проект постановления.

Документ предусматривает, что каждая сторона несет ответственность за безопасность всех объектов и учреждений, где она хранит секретную информацию другой стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сенат парламента Казахстана одобрил протокол к соглашению между РК и США об обеспечении железнодорожного транзита специальных грузов США в Афганистан. Протокол разрешает американским военным использовать казахстанские морские порты на Каспии для транзита своих грузов.

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