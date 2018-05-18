У ВСУ отсутствуют планы минных полей – политолог

Москва, , 14:09 — REGNUM Об отсутствии у вооруженных сил Украины (ВСУ) планов собственных минных полей в полном объеме заявил 18 мая политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

По его словам, указанная ситуация сложилась в 2014—2016 годах из-за дезорганизованности и участия в боевых действиях «самых разномастных объединений».

«Сами ВСУ были дезорганизованы на тот момент, и те минные поля, которые ставили они сами, вполне могут быть не отмечены на картах, либо быть отмечены неправильно», — сказал политолог.

По его словам, ВСУ не могли контролировать все подразделения, а потому не знали кто и где минировал поля в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая на минном поле в районе Авдеевки подорвался автомобиль НАТО. В результате трое военнослужащих погибли, четверо получили серьезные ранения.

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