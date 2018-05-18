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Утвержден министр по развитию Дальнего Востока в новом правительстве

Политика

Ранее Козлов возглавлял Амурскую область

Москва, 18 мая 2018, 14:03 — REGNUM  Министром по развитию Дальнего Востока в новом правительстве России станет Александр Козлов. Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На этом посту он сменит Александра Галушку. Ранее Козлов возглавлял Амурскую область.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспертное сообщество Дальнего Востока неоднократно подвергало критике деятельность первого в истории России дальневосточного министерства.

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Правительство России
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