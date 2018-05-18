Утвержден министр по развитию Дальнего Востока в новом правительстве

Москва, 18 мая 2018, 14:03 — REGNUM Министром по развитию Дальнего Востока в новом правительстве России станет Александр Козлов. Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На этом посту он сменит Александра Галушку. Ранее Козлов возглавлял Амурскую область.
Читайте также: Минвостокразвития всё-таки будет жить, а вот кто его возглавит?
Как сообщало ИА REGNUM, экспертное сообщество Дальнего Востока неоднократно подвергало критике деятельность первого в истории России дальневосточного министерства.