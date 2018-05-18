Министром просвещения РФ станет Ольга Васильева

Краснодар, , 13:57 — REGNUM Министром просвещения в новом правительстве России станет Ольга Васильева, раньше возглавлявшая Министерство образования и науки.

Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее 15 мая Путин утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти России. Указом главы государства преобразовывается Министерство образования и науки РФ в Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.

У премьер-министра РФ, согласно документу, теперь будет 10 заместителей. Ранее Медведев предложил кандидатуры первого вице-премьера и вице-премьеров.