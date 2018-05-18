Пятница, 18 Мая 2018 года
15:19:51 МСК

Министром просвещения РФ станет Ольга Васильева

Политика

Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Краснодар, 18 мая 2018, 13:57 — REGNUM  Министром просвещения в новом правительстве России станет Ольга Васильева, раньше возглавлявшая Министерство образования и науки.

Список нового состава правительства президенту РФ Владимиру Путину представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее 15 мая Путин утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти России. Указом главы государства преобразовывается Министерство образования и науки РФ в Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.

У премьер-министра РФ, согласно документу, теперь будет 10 заместителей. Ранее Медведев предложил кандидатуры первого вице-премьера и вице-премьеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить