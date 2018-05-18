Канцлер Австрии более любим в Германии, чем Ангела Меркель

Берлин, , 14:02 — REGNUM 38 процентов граждан Германии предпочли бы видеть австрийского канцлера Себастьяна Курца во главе немецкого правительства. Такие результаты выдал опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения INSA по заказу издания FOCUS.

При этом канцлер Ангела Меркель и ее блок ХДС/ХСС набрали 32,5% голосов опрошенных. Как показали данные статистики, курс Себастьяна Курца из «Австрийской народной партии» (ÖVP) поддерживают 80% электората «Альтернативы для Германии», каждый третий избиратель «Свободной демократической партии Германии» (FDP), 30% сторонников ХДС/ХСС и 13% избирателей «Зеленых».

Напомним, 31-летний Себастьян Курц, ранее занимавший пост министра иностранных дел, возглавил правительство Австрии в декабре 2017 года. Под его руководством Австрия громко заявила о себе на международной арене.

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