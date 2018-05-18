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Третий срок Путина обусловлен «сложной внешней политической обстановкой»

Политика

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 18 мая 2018, 13:53 — REGNUM  Увеличение числа сроков пребывания у власти президента РФ не умаляет демократические основы государства дает возможность народу самим определить будущее России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом говорится в сопроводительных материалах ко внесенному законопроекту.

«Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более трех сроков подряд», — следует из текста документа.

На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд, указали парламентарии Чечни.

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — отмечают депутаты.

Ранее инициатива была озвучена республиканским лидером Рамзаном Кадыровым.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об увеличении срока полномочий президента РФ внесен в Госдуму

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