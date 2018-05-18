Трамп и впредь будет обзывать своих противников «животными»

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что будет и дальше обзываться словом «животные», с помощью которого он описывает некоторых мигрантов, незаконно въезжающих в страну, сообщает 18 мая Al Arabia.

Несмотря на то, что употребление данного термина вызвало острую критику со стороны противником Трампа, он остался верен своим прежним представлениям, подчеркнув «что всегда будет» употреблять данное слово.

Напомним, президент США Дональд Трамп отличается своим эпатажным поведением, громкими высказываниями, которые порой шокируют публику. Оппозиционные, преимущественно демократические СМИ, используют каждое подобное заявление в качестве повода для информационной атаки на президента.

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