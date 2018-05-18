Владимир Путин встретится с президентом Болгарии в Сочи

Москва, 18 мая 2018, 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым. Встреча состоится 22 мая в Сочи, сообщается на сайте Кремля.
Главы двух государств обсудят перспективы российско-болгарского сотрудничества в различных сферах и актуальные международные вопросам.
Отмечается, что президент Болгарии приедет в Россию с рабочим визитом. Румен Радевдля примет участия в мероприятиях, посвящённых 140-летию освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877−1878 гг.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая, президент РФ проведет встречу с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На 21 мая запланирована встреча Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди.
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