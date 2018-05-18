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Песков: новое правительство РФ, вероятно, будет сформировано уже сегодня

Политика

Также Песков отметил, что вряд ли сегодня состоятся назначения на должности в Администрации президента РФ

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2018, 13:53 — REGNUM  Решение по кандидатурам на посты в новом правительстве РФ, вероятно, будет принято президентом РФ Владимиром Путиным уже сегодня, 18 мая. Об этом сообщил 18 мая и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, глава правительства РФ Дмитрий Медведев «озвучит фамилии» возможных кандидатов, а Владимир Путин примет решение и утвердит их. Также Песков отметил, что вряд ли сегодня состоятся назначения на должности в Администрации президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая экс-министр финансов России Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты. Должность главы СП стала вакантной после назначения Татьяны Голиковой на должность замглавы правительства РФ.

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Правительство России
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