Песков: новое правительство РФ, вероятно, будет сформировано уже сегодня

Сочи, Краснодарский край, , 13:53 — REGNUM Решение по кандидатурам на посты в новом правительстве РФ, вероятно, будет принято президентом РФ Владимиром Путиным уже сегодня, 18 мая. Об этом сообщил 18 мая и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, глава правительства РФ Дмитрий Медведев «озвучит фамилии» возможных кандидатов, а Владимир Путин примет решение и утвердит их. Также Песков отметил, что вряд ли сегодня состоятся назначения на должности в Администрации президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая экс-министр финансов России Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты. Должность главы СП стала вакантной после назначения Татьяны Голиковой на должность замглавы правительства РФ.

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