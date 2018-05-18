МИД ФРГ призвал Украину соблюдать принципы правового государства

Берлин, , 13:50 — REGNUM В связи с арестом главного редактора новостного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского МИД ФРГ призывает Киев соблюдать принципы правового государства, заявил 18 мая журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Мы следим за этими событиями с беспокойством и призываем в дальнейших действиях к прозрачности, соблюдению принципов правового государства», — сказал он.

Представитель Германии подчеркнул, что сотрудники МИД уже обсуждают эту тему с украинской стороной.

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Напомним, после задержания 15 мая Вышинский был доставлен Херсон, где местный суд принял решение об аресте журналиста сроком на 60 дней. При этом более 40 сотрудников «РИА Новости Украина» вызваны на допрос в СБУ.

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