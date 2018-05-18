Путин направил приветствие участникам конгресса муниципальных образований

Москва, , 13:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму организаторам, участникам и гостям проходящего Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 18 мая, пресс-служба Кремля.

«Приветствую вас по случаю открытия Общего собрания Общероссийского конгресса муниципальных образований», — говорится в тексте обращения.

По словам главы государства, данное мероприятие — важнейшая площадка для обсуждения актуальных проблем местного самоуправления.

«Государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, учитывая ключевую роль этого уровня власти в формировании современной, качественной среды для жизни людей, культурных и гражданских инициатив, поддержки малого и среднего бизнеса», — говорится в телеграмме.

По его словам, «лежать ответственность за реализацию серьезных, многоплановых задач развития городов и сельских территорий, коренную модернизацию их инфраструктуры» будет именно на представителях муниципальной власти.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивной и деловой атмосфере, а также послужит обмену лучшим профессиональным опытом и практиками.

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