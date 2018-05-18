Правительство Украины отказалось продавать «Укрспирт»

Киев, , 13:45 — REGNUM Из списка предприятий, которые не подлежат приватизации, «Укрспирт» выводить не будут, заявил исполняющий обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров, сообщает 18 мая УНИАН.

По его словам, для вывода предприятия, производящего алкоголь, из-под запрета на продажу нет «политических перспектив». Однако такие перспективы есть для 200−250 других предприятий, подчеркнул Трубаров, поскольку они «не обеспечивают никакую безопасность страны».

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Напомним, в 2018 году на Украине начнется большая и малая приватизация, когда сотни государственных объектов будут проданы иностранным и местным покупателям. Таким образом, украинские власти избавляются от «неликвидных» активов, которые сами разорили, и пополняют госбюджет, который сами растратили.

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