США и Узбекистан: Новая страница?

Арслан Магомедов, , 21:01 — REGNUM

Завершен первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки, который власти среднеазиатской республики назвали не иначе как «историческим» и ознаменовавшим «открытие новой эры стратегического партнерства между Узбекистаном и США».

Как сообщают официальные власти Узбекистана, в ходе встречи с Мирзиёевым президент США Дональд Трамп вновь подтвердил непоколебимую приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана.

Также подчеркивается, что Трамп «признал колоссальный прогресс Узбекистана в реализации важных политических, экономических и социальных реформ под руководством президента Мирзиёева».

Глава Узбекистана, в свою очередь, заверил американского коллегу, что реформы, проводимые в Узбекистане, «имеют необратимый характер».

Президенты двух стран договорились «обновить» двустороннюю Декларацию о стратегическом партнерстве от 2002 года, «исходя из широкого спектра взаимно приоритетных направлений».

В ходе визита стороны подписали ряд документов, направленных на развитие экономических, инвестиционных, гуманитарных и других отношений.

Узбекистану — инвестиции, США — логистика в Афганистан

На сегодня отношения США и Узбекистана в сфере экономики можно охарактеризовать как вялотекущие, по итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил чуть более 210 миллионов долларов (для сравнения, товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2017 года составил около 4 миллиардов долларов).

Американский бизнес не торопиться инвестировать в Узбекистан по ряду причин, основная из которых — отсутствие в прежние годы реальной (не на бумаге) должной защиты со стороны государства иностранного инвестора. Как иностранный инвестор защищен в Узбекистане на сегодняшний день, также пока не совсем понятно, несмотря на заверения узбекских властей об обратном.

Единственным крупным американским инвестором в экономику Узбекистана является корпорация General Motors (думаю, здесь было бы целесообразно не считать Coca-Cola реальным инвестором), которая совместно с узбекской стороной осуществляют производство в республике легковых автомобилей. Тут стоит отметить, что американская сторона осуществила инвестиции в автомобильную отрасль Узбекистана только после долгих переговоров и заверений первых лиц государства о создании беспрецедентных условий для американской корпорации.

Такие условия действительно были созданы: национальное производство автомобилей в Узбекистане надежно защищено высокими таможенными пошлинами, а с теми странами, с которыми по договору таможенные пошлины не применяются (например с Россией), вводится косвенный налог-акциз и НДС в размере 20%, что существенно (на 30%) удорожает автомобили.

Других крупных американских инвесторов в реальном секторе экономики на сегодня в Узбекистане пока не наблюдается.

Вместе с этим в ходе визита Мирзиёева в США подписаны около 10 двусторонних документов, большинство из которых носит характер меморандумов о намерениях.

В частности, между АО «Узбекнефтегаз» и компанией General Electric были подписан «Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в привлечении финансирования для реализации проекта по техническому перевооружению, модернизации и развитию газотранспортной системы Узбекистан» и «Об организации производства базовых масел на Ферганском НПЗ в качестве лицензиара и поставщика оборудования».

Также «Узбекнефтегаз» и компания Honeywell UOP подписали меморандумы по организации производства олефинов из метанола и продуктов на их основе по технологии МТО, по сотрудничеству в рамках проекта по модернизации процессов газопереработки с привлечением технологии Separex, меморандум о сотрудничестве по SCADA (диспетчерское управление и сбор данных).

Подписан меморандум о взаимопонимании между АО Dori Darmon и United Investment Healthcare Group LLC в сфере фармацевтики.

Среди более осязаемых документов можно отметить подписание соглашения между АО «Узбекэнерго» и компанией General Electric Gas Power Services по выбору технологий генерации электрической энергии на базе парогазовой установки на территории Ташкентской ТЭС и соглашения по выбору технологии и строительству генерации электрической энергии за счет сжигания высокозольного угля на территории Ташкентской или Сурхандарьинской областей Узбекистана.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве по изучению возможности локализации работ по регламентному обслуживанию и ремонту турбо — машинного оборудования General Electric в рамках создания единого сервисного центра в Узбекистане.

Между совместным предприятием «Джизак Петролиум» и компанией Honeywell UOP подписано соглашение по реализации проекта «Строительство НПК Джизакской области» (в качестве лицензиара технологии).

Среди документов в области торговли и производства сельхозпродукции можно отметить соглашения между ООО ВМВ Trade и компанией Silverleafe Capital о создании агрокластера в Джизакской области и договор на экспорт узбекской сушеной плодоовощной продукции и текстильных изделий в США.

В сфере гуманитарного взаимодействия подписано соглашение о сотрудничестве и обмене опытом в области юриспруденции и повышения квалификации кадров.

Вместе с этим, тогда как Узбекистану очень нужны вливания в экономику, США преследует другие цели. Одной из основных является поддержание своего военного контингента в Афганистане.

Известно, что США и Пакистан испытывают непростой период в отношениях, ранее через эту страну поставлялась большая часть грузов. Теперь в приоритете у США стоит так называемый «северный маршрут», который проходит через территорию России, Казахстана и Узбекистана.

В настоящее время США рассматривают другой путь, который исключает участие России в поставках американских грузов в Афганистан.

Так, недавно Казахстан ратифицировал соглашение с США об использовании портов Курык и Актау на Каспийском море. Таким образом, вырисовывается новая альтернативная схема поставок, которая пройдет через Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Официального документа по этому вопросу по итогам визита пока не обнародовано, но думается, что этой теме было уделено немало времени.

Визит подсластили

США декларируют свою приверженность соблюдению гражданских прав и свобод, независимость СМИ.

Между тем в переговорах американская сторона не делала акцент на нарушениях таких прав и свобод в Узбекистане, несмотря на рекомендации международных правозащитных организаций, сделанных накануне визита.

В частности, такие организации, как «Репортеры без границ», Freedom House, Human Rights Watch, Комитет защиты журналистов и другие призвали американскую сторону добиваться от Узбекистана дальнейших реформ в сфере прав человека, независимости СМИ и другое.

Узбекские власти, в своей манере, перед визитом попытались всучить американцам сладкую пилюлю в этой сфере, которую американцы с радостью заглотнули.

Так, накануне визита были освобождены пара-тройка правозащитников и журналистов, находившихся в местах лишения свободы и под следствием.

Кроме того, официальную аккредитацию для работы в республике получила журналистка «Голоса Америки».

Этого хватило, чтобы Трамп «указал на «колоссальный прогресс Узбекистана в реализации важных политических, экономических и социальных реформ под руководством президента Мирзиёева».

Узбекистан и Россия

Узбекистан исторически является территорией геополитического влияния России. Вместе с этим на сегодня просматривается тенденция, в которой среднеазиатские страны не рассматривают Россию как надежного партнера. Этому, прежде всего, способствует ослабление российской экономики ввиду введенных западных санкций.

Как уже отмечалось в предыдущих аналитических статьях, сами среднеазиатские страны не интересуют США как экономические партнеры. Однако эти страны, и прежде всего многомиллионный Узбекистан, могут послужить в качестве «пороховой бочки» для дестабилизации обстановки в «мягком подбрюшье» России.

Во всяком случае, полностью раскрывать свои объятья для американцев нашим среднеазиатским друзьям не стоит.

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