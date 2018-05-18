Правозащитники: в Бурунди создана атмосфера страха

Бужумбура, , 13:22 — REGNUM Правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад, в соответствии с которым в Бурунди была создана атмосфера страха и запугивания, сообщает 18 мая Reuters.

Целью данных действий, в которых, по мнению правозащитников, виновно правительство страны, является создание условий, препятствующих свободному волеизъявлению граждан на предстоящем референдуме.

Напомним, срок полномочий действующего главы государства в скором времени заканчивается. В этой связи был объявлен референдум об изменении конституции страны, в целях позволить Пьеру Нкурунзизе выдвигаться еще на два срока.

Данная инициатива вызвала массовые акции протеста в Бурунди, которые сопровождаются насилием.

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