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Правозащитники: в Бурунди создана атмосфера страха

Политика

Все ради того, чтобы граждане проголосовали на референдуме правильно

Бужумбура, 18 мая 2018, 13:22 — REGNUM  Правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад, в соответствии с которым в Бурунди была создана атмосфера страха и запугивания, сообщает 18 мая Reuters.

Целью данных действий, в которых, по мнению правозащитников, виновно правительство страны, является создание условий, препятствующих свободному волеизъявлению граждан на предстоящем референдуме.

Напомним, срок полномочий действующего главы государства в скором времени заканчивается. В этой связи был объявлен референдум об изменении конституции страны, в целях позволить Пьеру Нкурунзизе выдвигаться еще на два срока.

Данная инициатива вызвала массовые акции протеста в Бурунди, которые сопровождаются насилием.

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