Экс-президент Бразилии Лула работает над «правительственным планом»

Бразилиа, , 13:10 — REGNUM Находящийся в тюремном заключении экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва работает над «дерзким правительственным планом», который намерен предложить бразильскому народу. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 18 мая со ссылкой на заявление экс-министра образования Фернандо Аддада, посетившего Лулу в тюрьме.

По словам Аддада, Лула очень воодушевлен генеральной линией проекта. Проект направлен на то, чтобы обратить вспять ситуацию, в которой находится Бразилия. Новое правительство призвано вернуть самоуважение в первую очередь бедных слоев населения, которые больше всего в нем нуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, «Партия трудящихся Бразилии» намерена выставить своего лидера Лулу да Силву в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут в октябре.

Бывший президент отбывает 12-летний срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег с 7 апреля этого года.

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