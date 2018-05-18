Ярославский губернатор встретился с лидером фракции КПРФ

Ярославль, , 13:00 — REGNUM Губернатор Дмитрий Миронов 18 мая провел встречу с председателем фракции КПРФ в Ярославской областной думе, первым секретарем обкома партии Александром Воробьевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Воробьев.

Помимо Дмитрия Миронова во встрече участвовали председатель правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Шабалин, ряд других чиновников правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом стал диалог на заседании облдумы во время ежегодного отчета губернатора, в ходе которого Дмитрий Миронов предложил Воробьеву встретится лично и обсудить наиболее острые вопросы.

Главный вопрос, который обсуждался — это ввоз московского мусора. Позиции сторон к одному знаменателю не пришли. Губернатор в курсе и нашего обращения к президенту по этому поводу. Было принято решение о диалоге — комитет ярославской обороны, созданный в ходе митинга 18 апреля, выберет группу из 3−5 делегатов, которые будут участвовать в разговоре с властью по этому вопросу. В какой форме будет идти этот разговор — пока неизвестно. Сам факт встречи я оцениваю положительно. Насколько голос будет услышан — покажет время. Есть определенная тревога. Они исходят из проблемы Москвы, чтобы там не было майдана, но мне не нравится, что это делается за счет жителей Ярославской области. Но шаг к диалогу сделан — это уже хорошо», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Также на встрече Воробьев озвучил ряд других требований, с которыми выступают коммунисты региона: законопроекты о льготах «детям войны» и транспортной карте, объединения больниц № 5 и № 1, встреч губернатора с фракциями областной думы, «депутатского миллиона», противодействия проведению протестных акций.

Губернатор сказал, что готов встречаться с депутатами, но по веским поводам», — рассказал Александр Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за день до встречи самого Воробьева вызвали в полицию по административному делу об организации пикетов против ввоза московского мусора. Оттуда его хотели препроводить в суд, однако депутату стало плохо, и его увезла скорая. В больнице депутат от госпитализации отказался. Как объяснил он сам, чтобы все-таки попасть на встречу с Дмитрием Мироновым. Это была первая личная встреча избранного в 2017 году губернатора с главой регионального отделения КПРФ.

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