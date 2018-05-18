Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина

Москва, , 13:08 — REGNUM Интенсивность международных контактов президента России Владимира Путина связана с непростой геополитической обстановкой и намерением Москвы развивать двусторонние отношения со своими партнерами, заявил 18 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Весьма непростая геополитическая обстановка в целом, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, потому что Россия активно развивает двусторонние отношения со своими партнерами».

Напомним, накануне Путин встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, сегодня, 18 мая, президент России встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а в конце мая — с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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