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В Сочи пройдет совещание по новым российским вооружениям

Политика

На повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружений

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2018, 13:05 — REGNUM  Совещание, тема которого посвящена разработке и производству перспективного российского оружия, проведет 18 мая в Сочи президент России Владимир Путин. Об этом сообщил 18 мая и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружений и техники на предстоящий период, в том числе тех, о которых упоминал глава государства в своем послании Федеральному собранию», — рассказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в ходе совещания в сочинской резиденции Бочаров ручей Владимир Путин призвал к крайне рациональному использованию выделенных на гособоронзаказ 1,5 трлн рублей. При этом российский лидер призвал не снижать набранные темпы переоснащения армии и флота России.

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