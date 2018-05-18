Минюст пояснил, как будет применять закон о наказании за выполнение санкций

Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Эффективность будущего закона об уголовном преследовании за соблюдение антироссийских санкций можно будет оценить лишь после его вступления в силу. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов на VIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Юрист должен применять тот закон, какой есть. Соответственно, мы будем применять тот закон, который существует, в части нашей компетенции. Точно так же, как и любые другие органы, которые уполномочены к применению закона, в данном случае, Следственный комитет, прокуратура и так далее», — сказал Коновалов.

Он напомнил, что законопроект неоднократно может менять свою редакцию на разных стадиях обсуждениях. Минюст готовил отзыв на документ, он был положительным, хотя ведомство и сделало ряд дополнений.

Напомним, Госдума уже одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность как за исполнение антироссийских «ограничительных мер», так и за совершение россиянами «умышленных действий», которые привели или могли привести к введению санкций, включая «предоставление рекомендаций и передачу сведений». За это может грозить лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 600 тыс. рублей. Пока Госдума перенесла второе чтение документа.

«Что касается его дальнейшей судьбы, то она такая, как и везде: нет ни одного закона за редким исключением, которые принимаются на века. Поэтому после вступления в силу закона начинается стадия мониторинга его применения, успешности, эффективности его. Вот тогда и будут даны ответы на вопросы, можно ли его исполнить, как он будет исполняться. <…> В конечном счете, на стадии судебного толкования, оценки его эффективности делаются выводы о том, насколько закон соответствует сегодняшним реалиям, потребностям, и о необходимости его корректировать», — заключил Коновалов.