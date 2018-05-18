Депутаты ЕП из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ Латвии

Рига, , 12:58 — REGNUM Представители всех стран в Европарламенте подписали обращение к властям Латвии с требованием пересмотреть реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Подписи собрали депутаты ЕП от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Обращение будет направлено в правительство и в Сейм (парламент) Латвии. Документ подписали 115 депутатов из 805, подписавшие представляют все 28 стран-членов Евросоюза и почти все фракции ЕП.

В документе подчеркивается, что основополагающим принципом Евросоюза является уважение и защита прав нацменьшинств. Авторы обращения раскритиковали решение Латвии перевести школы нацменьшинств Латвии на латышский язык и потребовали его пересмотра.

Ранее минобрнауки Латвии разработал реформу образования, согласно которой с 2020 года большинство предметов в школах нацменьшинств должны преподаваться на латышском языке. Преподавать на русском предполагается только русский язык и литературу.

Документ сначала утвердил Сейм, а затем подписал президент Латвии Раймондс Вейонис. Реализация реформы начнется с 1 сентября 2019 года, против нее выступили русскоязычные жители Латвии, которые составляют около 40% населения страны.