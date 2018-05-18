Сергея Скрипаля выписали из госпиталя

Лондон, , 12:56 — REGNUM Из госпиталя в Солсбери выписан бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, передает 18 мая The Guardian со ссылкой на чиновников в Национальной службе здравоохранения Англии.

«Пациенты (Скрипаль и его дочь Юлия) выписаны, однако их право на конфиденциальность ограничивает нас в предоставлении подробных сведении о пройденном ими лечении», — сообщили в госпитале.

Отмечается, что, пережив серьезное отравление, Сергей и Юлия Скрипали нуждаются в медицинском уходе до тех пор, пока все жизненные функции не будут восстановлены в полном объеме.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии возле одного из торговых центров в Солсбери. Инцидент послужил поводом для грязной информационной и политической кампании, развязанной Великобританией против России, и привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.

Читайте также: Сергея Скрипаля хотят выставить главным врагом Кремля