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Президент Южной Кореи полетит спасать саммит США и КНДР

Политика

Полет запланирован на следующую неделю

Сеул, 18 мая 2018, 12:52 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на следующей неделе посетит с официальным визитом Соединенные Штаты, сообщает 18 мая Reuters.

Целью визита, как отмечают эксперты, будет посредничество в переговорах между США и КНДР. Важность поездки усиливается тем фактом, что встреча президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына оказалась под угрозой срыва, что, помимо всего прочего, станет ударом и по лидеру Южной Кореи.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре запланирован исторический саммит между лидерами Северной Кореи и Соединенными Штатами. Встреча может положить конец противостоянию на Корейском полуострове.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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