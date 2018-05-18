Президент Южной Кореи полетит спасать саммит США и КНДР

Сеул, , 12:52 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на следующей неделе посетит с официальным визитом Соединенные Штаты, сообщает 18 мая Reuters.

Целью визита, как отмечают эксперты, будет посредничество в переговорах между США и КНДР. Важность поездки усиливается тем фактом, что встреча президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына оказалась под угрозой срыва, что, помимо всего прочего, станет ударом и по лидеру Южной Кореи.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре запланирован исторический саммит между лидерами Северной Кореи и Соединенными Штатами. Встреча может положить конец противостоянию на Корейском полуострове.

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