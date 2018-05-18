Сенатор сравнил слова Трампа о «животных» с фашистской пропагандой

Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Слова Дональда Трампа, который назвал иммигрантов «животными», получили отклик не только в Мексике и в мировом интернете, но и среди конгрессменов.

«Иммигранты — не «животные». Заявление президента глубоко оскорбительное и расистское. Иммигранты — наша семья и друзья, которые вносят огромный вклад в нашу страну», — пишет на своей странице в соцсети сенатор от Калифорнии Диана Файнштайн.

Более жесток в оценке сенатор Джефф Меркли:

«Вы можете не соглашаться с иммиграционной политикой, но это опасно и недобросовестно — называть людей «животными», как это сделал Трамп. У этого президента ужасная манера разжигания ненависти и расчеловечивания меньшинств. Мы все должны противостоять этому фанатизму», — пишет в своем твиттере сенатор от Орегона.

Меркли верно подмечает, что дегуманизация — не новость для мировой истории: нацисты, пишет он, считали евреев крысами, в Руанде при геноциде хуту называли тутси тараканами, афроамериканцев во времена рабства считали обезьянами, слово «животные» слышится и в адрес рохинджа…

«Слова имеют значение — это опасно», — предупреждает сенатор.

Примечательно, что эти два конгрессмена входят в число американских политиков, занимающих последовательно антиамериканскую позицию, и зачастую их критика бьет прямо в цель. И в этом случае они формально совершенно правы. Но стоит задать вопрос — кто дал раздухарившемуся на эпитеты Трампу индульгенцию на расчеловечивание? Не та ли самая общественность и политикум, которую ничуть не возмущало, когда Трамп называл Асада тем же словом — «животное» — по до сих пор не доказанному поводу, предваряя и оправдывая этим словом преступную бомбардировку суверенного государства.

Напомним, 16 мая Дональд Трамп заявил, что США изгоняют нелегалов «невиданными темпами», и отметил, что «это не люди, а животные». Речь на круглом столе, где было сделано заявление, шла не о нелегальных мигрантах вообще, а конкретно о группировке нелегалов Mara Salvatrucha, и тем не менее МИД Мексики выразил протест, считая название даже некоторых иммигрантов недопустимым.