Популярность президента Южной Кореи значительно выросла, надолго ли?

Сеул, , 12:47 — REGNUM Популярность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина у себя на родине значительно возросла, после исторической встречи со своим коллегой из Северной Кореи, сообщает 18 мая Reuters.

Однако, как отмечают эксперты, этот факт может иметь временный эффект, если провалится предстоящий саммит между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, отношения между Северной и Южной Кореями значительно улучшились с начала текущего года, тем не менее совместные американо-южнокорейские военные учение привели к отмене саммита глав внешнеполитических ведомств между двумя Кореями, что, в свою очередь, вызвало беспокойство о срыве встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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