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ФОМ: поддержка Владимира Путина среди граждан РФ — 63%

Политика

Рейтинг главы государства несколько снизился с уровня конца апреля

ФОМ: поддержка Владимира Путина среди граждан РФ — 63%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 18 мая 2018, 12:38 — REGNUM  За действующего президента РФ Владимира Путина в середине мая вновь бы проголосовали на выборах 63% граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По результатам опроса 3 тыс. респондентов, проживающих в 207 городах России, электоральный рейтинг главы государства несколько снизился с уровня конца апреля 2018 года. В апреле этот показатель колебался в пределах 64−66%, отметили в ФОМ.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическую ситуацию в России назвали «удовлетворительной"52% опрошенных граждан России. Эксперты ФОМ выяснили, что выяснилось, что 35% респондентов считают экономическую ситуацию в стране плохой, и лишь 8% — хорошей.

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