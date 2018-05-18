С конца марта в секторе Газа погибли 87 палестинцев — ООН

Нью-Йорк, США, , 12:32 — REGNUM Жертвами израильских военных на границе сектора Газа стали 87 человек с 30 марта, заявил на открытии специальной сессии СПЧ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

По его данным, ранены более 12 тыс. человек, из них 3,5 тыс. человек пострадали от боевого оружия. Из 87 погибших в ходе демонстраций палестинцев — 12 детей.

Еще 29 человек, в том числе трое детей, были убиты при других обстоятельствах. Комиссар ООН подчеркнул, что это самое большое количество жертв среди палестинского населения с 2014 года.

Специальная сессия СПЧ ООН, посвященная ситуации в секторе Газа, открылась 18 мая. Запрос о ее проведении поддержали 25 из 47 действующих членов Совета ООН по правам человека.