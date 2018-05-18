Египет открывает границу с сектором Газа

Каир, , 12:29 — REGNUM Египет в экстраординарном порядке открывает границу с сектором Газа. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдул Фаттах Ас-Сиси 17 мая.

Глава государства написал на своей странице в Facebook, что его решение направлено на то, чтобы «облегчить страдания» жителей палестинского анклава. Открытие границы приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Сектор Газа находится под израильской блокадой уже более десяти лет, а граница с Египтом была закрыта из-за соображений национальной безопасности Каира.