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Египет открывает границу с сектором Газа

Политика

Президент Египта решил проявить сочувствие к палестинцам с началом Рамадана

Каир, 18 мая 2018, 12:29 — REGNUM  Египет в экстраординарном порядке открывает границу с сектором Газа. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдул Фаттах Ас-Сиси 17 мая.

Глава государства написал на своей странице в Facebook, что его решение направлено на то, чтобы «облегчить страдания» жителей палестинского анклава. Открытие границы приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Сектор Газа находится под израильской блокадой уже более десяти лет, а граница с Египтом была закрыта из-за соображений национальной безопасности Каира.

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