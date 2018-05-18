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Гройсман уверяет, что он в теневых схемах не замешан

Политика

Кто ж ему поверит

Киев, 18 мая 2018, 12:29 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не замешан ни в одной теневой схеме. Об этом он лично заявил в Верховной раде, сообщает 18 мая УНИАН.

По словам Гройсмана, он «не замешан ни в одной теневой схеме на таможне, в налоговой и контрабанде». При этом глава правительства отметил, что поступления от таможни растут, и это не рост инфляции, а «борьба с теневыми схемами».

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Напомним, доверие народа к украинской власти находится практически на нулевом уровне. В частности это связано с крупными коррупционными скандалами, в которых оказывались замешаны президент Украины Петр Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и другие.

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Коррупция и борьба с ней
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