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Министр экономики Германии призвал США считаться с интересами ЕС

Политика

«США — наши друзья и партнеры»

Берлин, 18 мая 2018, 12:25 — REGNUM  Министр экономики Германии Петер Альтмайер прокомментировал политику официального Вашингтона, который пытается заблокировать строительство «Северного потока — 2» из РФ в Германию. Об этом сообщает в пятницу, 18 мая, агентство Reuters.

По его словам, блокировка проекта не гарантирует рост экспорта американского голубого топлива в Европу, стоимость которого выше, чем цена на поступающий по трубопроводам газ.

Немецкий министр напомнил, что в США построена обширная инфраструктура терминалов сжиженного природного газа, которую Вашингтон пытается использовать с «выгодой для себя».

«США — наши друзья и партнеры, — сказал Альтмайер. — Но мы (власти Германии) хотим защищать наши общие ценности».

По его словам, если власти США ставят во главу угла собственные экономические интересы, тогда Вашингтон должен быть готов к тому, что страны ЕС поступят аналогичным образом.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп в апреле текущего года предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель сделку, согласно условиям которой, Берлин откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2», а взамен Вашингтон готов начать переговоры по новому торговому соглашению между США и ЕС.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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