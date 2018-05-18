Перенос посольства США в Израиле Турция расценила как провокацию

Анкара, , 12:23 — REGNUM Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является крупной провокацией. Такое мнение сегодня, 18 мая, высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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На заседании глав МИД стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, трансляцию которого вёл телеканал NTV, глава МИД Турции заявил, что «шаг, сделанный США, разрушил весь процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке», призвав другие страны не следовать этому примеру. Чавушоглу считает, что «для решения палестинского вопроса все должны положить камни на землю, быть едиными».

Ранее Чавушоглу заявлял, что все должны дать сильный ответ США и Израилю, а убийства, совершаемые Израилем в секторе Газа, должны быть рассмотрены Международным уголовным судом.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония переезда американского посольства в Израиле в Иерусалим состоялась в Иерусалиме 14 мая. На фоне этого события в секторе Газа начались массовые акции протеста со стороны палестинцев, которые переросли в столкновения с израильскими силовиками. В результате были убиты более шести десятков человек. Добавим, что руководство Саудовской Аравии выразило полное несогласие с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну, в ответ на это Израиль высылает Турции.

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