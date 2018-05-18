Лига арабских государств призвала расследовать преступления Израиля

Тель-Авив, , 12:22 — REGNUM Министры иностранных дел, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), призвали международное сообщество к проведению расследования преступлений, совершенных Израилем в секторе Газа, сообщает 18 мая Al Arabia.

Во время экстренной сессии организации была принята резолюция, в которой на генерального секретаря ЛАГ возлагалась ответственность по выработке четкого механизма для расследования преступлений, а также привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, массовые акции протеста в секторе Газа, начавшиеся в конце марта 2018 года, завершились массовыми убийствами 14 мая. В результате действия израильских военных погибли 62 палестинца.

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