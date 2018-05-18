ЕС не может дать отпор США по психологическим причинам – Project Syndicate

Брюссель, , 12:14 — REGNUM Основная преграда, не позволяющая ЕС дать отпор действиями США в отношении Ирана, носит не юридический или геополитический характер, но психологический, пишет Джеффри Д. Сакс в статье для портала Project Syndicate.

Он отмечает, что в Евросоюзе по-прежнему уверены, что США есть дело до трансатлантического альянса, общности интересов, ценностей и подходов, тогда как это больше не так.

Со своей стороны, страны ЕС должны заявить, что введение Вашингтоном экстратерриториальных санкций нарушает международное право, а также правила Всемерной торговой организации (ВТО).

Они также должны признать, что примирительная позиция по отношению к США будет означать, что Вашингтон сможет по своему усмотрению решать вопросы войны и мира вне этих организаций. Поэтому ЕС должен быть готовым выдвинуть иски к США в рамках ВТО, а также осудить действия США как в Совбезе, так и на Генассамблее ООН.

ЕС вообще нужна собственная политика безопасности, торговли и охраны окружающей среды, поэтому столкновение из-за ядерной сделки с Ираном является моментом истины. Глобальный мир зависит от того, что ЕС будет стоять на защите устава ООН и правил международной торговли.

Напомним, отказ президент США Дональда Трампа от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стал причиной разногласий между США и другими сторонами соглашения, в том числе Францией, Великобританией и Германией.

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Трамп выступал за то, чтобы сделка была пересмотрена, а в нее были добавлены положения, ограничивающие также и ракетную программу исламской республики. В свою очередь, в ЕС отметили, что сделка в дополнениниях не нуждается, а соглашение нужно просто выполнять.

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Официальные лица США, в том числе советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, указывают на возможность того, что вслед за возращением санкций против Ирана, которые неизбежны после выхода США из СВПД, запретительные меры могут быть введены и против европейских компаний, поддерживающих с исламской республикой коммерческие связи.

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