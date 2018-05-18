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Глава МВД Франции пообещал убрать стоянки беженцев из Парижа

Политика

Парижане возмущены антисанитарией на улицах города

Париж, 18 мая 2018, 12:20 — REGNUM  Парижские лагеря для беженцев будут эвакуированы, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Об этом пишет газета Le Figaro 18 мая.

«Будем эвакуировать, и я не хочу, чтобы они вернулись, — сказал министр, подтвердив, что в столице уже состоялись более 30 эвакуаций. — Так больше не может продолжаться. (…) Это сложно, поскольку вы принимаете определенных людей, но эти люди не хотят, чтобы их контролировали, и возвращаются на берег канала».

Речь идет в первую очередь о двух лагерях, расположенных вдоль каналов Сан-Мартен и Сан-Дени, санитарное состояние которых вызывает серьезное беспокойство. Здесь проживают около двух тысяч беженцев. Спор о судьбе этих лагерей ведут правительство и мэрия Парижа.

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Политическая жизнь Франции
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