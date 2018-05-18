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СКР возбудил дело против редактора Washington Examiner

Политика

Ранее дело было заведено против автора скандальной публикации о подрыве Крымского моста

Москва, 18 мая 2018, 12:12 — REGNUM  В отношении редактора американского издания Washington Examiner Уго Гурдона возбуждено уголовное дело. Об этом заявила 18 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, редактору вменяется в вину размещение на сайте издания провокационного материала журналиста Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать путинский Крымский мост».

Напомним, накануне уголовное дело было заведено против самого автора скандальной публикации. Началось расследование для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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