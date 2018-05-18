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Сноуден заявил об участии нового главы ЦРУ в пытках заключенных

Политика

После пыток Джина Хаспел приказывала уничтожать доказательства

Вашингтон, 18 мая 2018, 12:07 — REGNUM  Назначенная на пост нового директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел принимала личное участие в пытках заключенных, заявил 18 мая бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter.

«Хаспел участвовала в серии пыток, включая избиение беременной женщины, изнасилование заключенного, отказавшегося от еды, замораживании до смерти прикованного заключенного. Она лично приказала уничтожить 92 пленки с записями пыток, применяемых в ЦРУ», — написал Сноуден.

В своём сообщении бывший сотрудник АНБ указал несколько ссылок на публикации, которые, по его мнению, способны подтвердить причастность Хаспел к пыткам. Сообщается, что в 2002 году Хаспел принимала участие в жестоких допросах террористов в тюрьме Таиланда.

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