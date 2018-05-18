Убийство палестинцев в секторе Газа можно расценить как «преднамеренное»

Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM Убийства палестинцев, которые совершили военные Израиля в секторе Газа, являются нарушением четвёртой женевской конвенции. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Майкл Линк.

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В Пакистане прошли демонстрации против убийства десятков палестинцев

Он решительно осудил действия Израиля, приведшие к гибели и ранению десятков тысяч мирных жителей, и призвал правительство этой страны немедленно прекратить «смертельные атаки» на палестинцев, которые, по его словам, реальной угрозы для сил безопасности Израиля не представляют, пишет сайт ayyamru.wordpress.com. Майкл Линк добавил, что подобные действия могут быть расценены как «преднамеренное убийство» и «военное преступление» и потребовал привлечь к ответственности власти и израильское командование, отдавшее приказ о применении силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 62 палестинца были убиты израильскими военными 14 мая в результате массовых манифестаций на границе с сектором Газа. В общей сложности за время демонстраций, начавшихся в конце марта 2018 года, погибли порядка 110 палестинцев. Добавим, что Кувейт призвал СБ ООН осудить Израиль и поддержать Палестину в этом инциденте. Также предлагается создать условия, которые обеспечат безопасность палестинцам.

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