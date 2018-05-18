Египет откроет границу с Палестиной

Каир, , 12:06 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение открыть границу между руководимым им государством и Палестиной на время священного месяца Рамадан, сообщает 18 мая Al Arabia.

Египет откроет границу рядом с городом Рафах, единственным местом, позволяющим связываться палестинцам со внешним видом. Ранее Каир под предлогом угроз безопасности держал данный объект закрытым.

Напомним, 14 мая в секторе Газа от действий израильских военных погибли 62 палестинца. Данный факт вызвал бурную реакцию в исламском мире, в том числе и в Египте, государстве, имеющим с Израилем относительно мирные отношения.

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