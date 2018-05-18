Пятница, 18 Мая 2018 года
13:39:12 МСК

Вучич: На Путина можно положиться

Политика

Российский лидер является интеллигентным человеком

Берлин, 18 мая 2018, 11:55 — REGNUM  Власти Сербии, которые никогда не присоединятся к санкционной войне против России, могут положиться на президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

По его словам, российский лидер, с которым он встречается чаще других европейских политиков, является интеллигентным человеком.

«Три раза я действительно очень нуждался в его помощи, — заявил Вучич. — И три раза смог немедленно связаться с ним по телефону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Президент Сербии заявил о поддержке России в связи с санкциями

А также: Путин, Вучич и Нетаньяху приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить