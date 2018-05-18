Вучич: На Путина можно положиться

Берлин, , 11:55 — REGNUM Власти Сербии, которые никогда не присоединятся к санкционной войне против России, могут положиться на президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

По его словам, российский лидер, с которым он встречается чаще других европейских политиков, является интеллигентным человеком.

«Три раза я действительно очень нуждался в его помощи, — заявил Вучич. — И три раза смог немедленно связаться с ним по телефону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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