В Армении будет создан специальный «антикоррупционный орган»

Ереван, , 11:56 — REGNUM Правительство Армении собирается организовать специальную антикоррупционную структуру со всеми необходимыми правовыми инструментами. Об этом заявил глава Минюста республики Артак Зейналян.

«Новый орган будет вправе осуществлять меры по предотвращению коррупции, оперативно-разведывательные и следственные функции», — подчеркнул глава ведомства в ходе антикоррупционного форума в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «очень доволен» результатами встреч на полях саммита ЕАЭС в Сочи. В Сочи он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также встретился с рядом глав государств-участников ЕАЭС.

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