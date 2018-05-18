Боливия: В Венесуэле решается судьба всей Латинской Америки

Ла-Пас, , 11:57 — REGNUM В Венесуэле сейчас разыгрывается будущее всей Латинской Америки, считает вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера. Об этом политик заявил в эфире местного телевидения.

«Судьба Латинской Америки разыгрывается в Венесуэле. Венесуэла не одинока, она пользуется поддержкой народов Латинской Америки», — сказал Гарсия Линера. Он подчеркнул, что на выборах венесуэльцы продемонстрируют свою решимость быть свободными и независимыми.

Он добавил, что США не терпят никаких намеков на демократию, равенство и благополучие для скромных народов американского континента, и именно это тормозит развитие Венесуэлы.

Напомним, президентские выборы в стране состоятся 20 мая. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США и их союзники разработали план военного вторжения в Венесуэлу после выборов.

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