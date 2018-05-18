Китай считает, что мировое сообщество должно поощрять Пхеньян

Пекин, , 11:48 — REGNUM Усилия, которые в последнее время предпринимает КНДР, должны поощряться, приветствоваться и поддерживаться международным сообществом, заявил 17 мая представитель МИД Китая Лу Кан, сообщает Синьхуа.

На ежедневной ведомственной пресс-конференции Лу Кан отметил, что КНДР предприняла ряд усилий, включая заявление о прекращении ядерных испытаний и демонтаж ядерного полигона на севере страны. Эти усилия отражают готовность КНДР содействовать денуклеаризации Корейского полуострова и установить взаимное доверие с соответствующими сторонами, а также ее искреннее желание способствовать политическому урегулированию вопроса Корейского полуострова, отметил дипломат.

Он отметил, что международное сообщество должно приветствовать эти усилия, а также поощрять и поддерживать их, и призвал стороны идти навстречу друг другу.

Лу Кан также подчеркнул, что Китай всегда выступал за то, чтобы все заинтересованные стороны продвигали политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова через диалог и консультации и учитывали интересы всех сторон, включая законные интересы КНДР в области безопасности.